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Из-за гриппа птиц хутор в Ростовской области закрыли на карантин

Из-за гриппа птиц хутор в Ростовской области закрыли на карантин
В Ростовской области выявили грипп птиц. Эпизоотическим очагом признали хутор Сетраки Чертковского района, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

В лаборатории подтвердили наличие генетического материала вируса высокопатогенного гриппа птиц в пробах из личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В связи с этим на территории хутора Сетраки ввели карантинные меры. В угрожаемую зону вошли хутора, расположенные в радиусе пяти километров, - Крутой и Куцаевский. Кроме того, села Ольховчик, Алексеево-Лозовское и хутор Лозовой вошли в зону наблюдения. Эти населенные пункты находятся в радиусе 10 километров от внешних границ очага.

На подъездах к ЛПХ в хуторе Сетраки установили три контрольно-пропускных пункта. Проходя через них, транспорт тщательно дезинфицируют. Ветеринары и представители местной администрации узнают количество птицы в очаге, чтобы изъять поголовье. В ЛПХ содержатся утки, гуси, индюки и куры. Птиц, находящихся в угрожаемой зоне, вакцинируют от гриппа.

Фото: ozmo.ru.
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