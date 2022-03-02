Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На птицефабрике Ростовской области спустя почти три месяца сняли карантин по гриппу птиц

На птицефабрике Ростовской области спустя почти три месяца сняли карантин по гриппу птиц
Почти три месяца понадобилось, чтобы снять карантин по гриппу птиц на одной из донских птицефабрик. Об этом 3 марта рассказали в Управлении ветеринарии Ростовской области.

На птицефабрике «Гуляй-Борисовской» в Зерноградском районе стали умирать куры. 14 декабря 2021 года у них обнаружили птичий грипп. Чтобы зараза не имела распространения, на территории птицефабрики и в поселениях в радиусе пяти километров ввели карантин.

Специалистам управления понадобился не один месяц, чтобы вылечить птиц, зараза не распространилась за пределы предприятия. Сейчас ветеринары проводят профилактические прививки и тщательно отслеживают причины смерти других кур. Если выяснится, что они умерли от птичьего гриппа, значит, болезнь не отступила, и птицефабрику снова закроют на карантин.
Фото: hloptarakan.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.