На птицефабрике Ростовской области спустя почти три месяца сняли карантин по гриппу птиц
Почти три месяца понадобилось, чтобы снять карантин по гриппу птиц на одной из донских птицефабрик. Об этом 3 марта рассказали в Управлении ветеринарии Ростовской области.
На птицефабрике «Гуляй-Борисовской» в Зерноградском районе стали умирать куры. 14 декабря 2021 года у них обнаружили птичий грипп. Чтобы зараза не имела распространения, на территории птицефабрики и в поселениях в радиусе пяти километров ввели карантин.
Специалистам управления понадобился не один месяц, чтобы вылечить птиц, зараза не распространилась за пределы предприятия. Сейчас ветеринары проводят профилактические прививки и тщательно отслеживают причины смерти других кур. Если выяснится, что они умерли от птичьего гриппа, значит, болезнь не отступила, и птицефабрику снова закроют на карантин.