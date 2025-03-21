Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске задержан полицейский по подозрению в получении взятки

В Волгодонске задержан полицейский по подозрению в получении взятки
В Волгодонске старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе судов, Олег Редкоус отправлен в СИЗО.

По данным следствия, полицейский получил более 300 тысяч рублей за то, что закрывал глаза на работу табачных киосков. Предполагается, что он покровительствовал их деятельности с сентября 2020 года по январь 2024 года.

Волгодонской районный суд Ростовской области постановил заключить оперуполномоченного под стражу до 20 мая.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.