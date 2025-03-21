В Волгодонске задержан полицейский по подозрению в получении взятки

Фото: Ростов ру

В Волгодонске старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе судов, Олег Редкоус отправлен в СИЗО.По данным следствия, полицейский получил более 300 тысяч рублей за то, что закрывал глаза на работу табачных киосков. Предполагается, что он покровительствовал их деятельности с сентября 2020 года по январь 2024 года.Волгодонской районный суд Ростовской области постановил заключить оперуполномоченного под стражу до 20 мая.