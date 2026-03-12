Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за ДТП на Стачки ростовчанам пришлось до работы идти пешком

Из-за ДТП на Стачки ростовчанам пришлось до работы идти пешком
В Ростове из-за аварии на проспекте Стачки горожане вынуждены были добираться до работы пешком. Авария случилась 12 марта около 08:00. По словам очевидцев, на мосту Сиверса столкнулись фура и легковушка. В результате образовался многокилометровый затор.

Общественный транспорт наглухо стал в заторе. Людям легче было дойти пешком до центра, чем стоять в пробке. Некоторые, наоборот, стояли на остановке, чтобы дождаться автобуса, но водители почему-то проезжали мимо.

В настоящий момент дорожная ситуация в Железнодорожном районе остается напряженной.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика