Из-за ДТП на Стачки ростовчанам пришлось до работы идти пешком

Фото: соцсети

В Ростове из-за аварии на проспекте Стачки горожане вынуждены были добираться до работы пешком. Авария случилась 12 марта около 08:00. По словам очевидцев, на мосту Сиверса столкнулись фура и легковушка. В результате образовался многокилометровый затор.Общественный транспорт наглухо стал в заторе. Людям легче было дойти пешком до центра, чем стоять в пробке. Некоторые, наоборот, стояли на остановке, чтобы дождаться автобуса, но водители почему-то проезжали мимо.В настоящий момент дорожная ситуация в Железнодорожном районе остается напряженной.