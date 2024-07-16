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В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержали сотрудника ДПС

В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержали сотрудника ДПС
В Ростовской области задержали 32-летнего сотрудника дорожно-патрульной службы. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.

В мае старший инспектор работал на посту ДПС «Алексеево-Лозовское» в Чертковском районе. Во время службы он остановил водителя грузовика. По версии следствия, полицейский обнаружил в машине продукты без маркировки. После продолжительных разговоров дальнобойщик якобы передал 150 тысяч рублей сотруднику, чтобы тот его отпустил.

- Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГАИ
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