В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержали сотрудника ДПС

Фото: ГАИ

В Ростовской области задержали 32-летнего сотрудника дорожно-патрульной службы. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.В мае старший инспектор работал на посту ДПС «Алексеево-Лозовское» в Чертковском районе. Во время службы он остановил водителя грузовика. По версии следствия, полицейский обнаружил в машине продукты без маркировки. После продолжительных разговоров дальнобойщик якобы передал 150 тысяч рублей сотруднику, чтобы тот его отпустил.- Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.