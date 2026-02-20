В Волгодонске под стражу отправили мужчину, который зарезал своего друга

Фото: Rostov.ru

В городе Волгодонске в СИЗО отправили мужчину, который зарезал своего друга. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Трагедия случилась 15 февраля 2026 года на улице Черникова, 28. В тот день местный житель проводил время со своим приятелем. Но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник повел себя агрессивно и напал на обидчика. Он трижды ударил его ножом, от чего тот умер.Подозреваемый был задержан 17 февраля. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО как минимум два месяца – до 16 апреля 2026 года.