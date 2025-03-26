В Новошахтинске в СИЗО отправили мужчину, забившего брата ломом до смерти

Фото: СУ СК по Ростовской области.

В городе Новошахтинске Ростовской области в СИЗО отправили мужчину, который забил своего брата ломом до смерти. Его обвиняют по статье «Убийство».Согласно версии следствия, в ночь на 12 марта 2025 года мужчина находился дома со своим братом. В ходе беседы между ними возник конфликт. Местный житель набросился на родственника и ударил его по голове ломом. От полученных травм он скончался на месте.Когда он убедился, что родственник не дышит, спрятал тело с ломом неподалеку от дома. Уже через пару ней мужчина признался в содеянном полиции.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.