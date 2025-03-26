Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новошахтинске в СИЗО отправили мужчину, забившего брата ломом до смерти

В Новошахтинске в СИЗО отправили мужчину, забившего брата ломом до смерти
В городе Новошахтинске Ростовской области в СИЗО отправили мужчину, который забил своего брата ломом до смерти. Его обвиняют по статье «Убийство».

Согласно версии следствия, в ночь на 12 марта 2025 года мужчина находился дома со своим братом. В ходе беседы между ними возник конфликт. Местный житель набросился на родственника и ударил его по голове ломом. От полученных травм он скончался на месте.

Когда он убедился, что родственник не дышит, спрятал тело с ломом неподалеку от дома. Уже через пару ней мужчина признался в содеянном полиции.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СУ СК по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.