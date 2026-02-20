Новости
Целый поселок Аксайского района остался без холодной воды из-за прорыва

Целый поселок Аксайского района остался без холодной воды из-за прорыва. Информацию предоставили 20 февраля в МБА АР «УПЧС».

Без коммуникации оставили жителей поселка Опытного. Отключение произошло из-за прорыва водовода.

О сроках возобновления подачи воды не сообщалось. 
Фото: Дондей
