После аварии с мусоровозом в поселке Ростовской области восстановили подачу тепла

После аварии с мусоровозом в поселке Ростовской области восстановили подачу тепла. Об этом проинформировал глава Новошахтинска Сергей Бондаренко у себя в социальных сетях.

ЧП произошло вечером 19 февраля в поселке Радио. Машина не смогла проехать под трубой теплотрассы и повредила ее. В результате аварии жители 38 многоквартирных домов остались без тепла.

Ночью 20 февраля коммунальщики завершили работы по устранению аварии. Необходимая коммуникация стала постепенно поступать в квартиры. Но утром от жителей некоторых домов продолжили поступать жалобы на холод в квартирах.

Оказалось, что при запуске системы обнаружились мелкие неполадки в разных местах теплотрассы. Повреждения удалось восстановить только к полудню.

- Работа систем теплоснабжения налажена. В настоящее время батареи в многоквартирных домах начинают нагреваться, - добавил чиновник.
Фото: Дондей
