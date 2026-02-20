После аварии с мусоровозом в поселке Ростовской области восстановили подачу тепла
После аварии с мусоровозом в поселке Ростовской области восстановили подачу тепла. Об этом проинформировал глава Новошахтинска Сергей Бондаренко у себя в социальных сетях.
ЧП произошло вечером 19 февраля в поселке Радио. Машина не смогла проехать под трубой теплотрассы и повредила ее. В результате аварии жители 38 многоквартирных домов остались без тепла.
Ночью 20 февраля коммунальщики завершили работы по устранению аварии. Необходимая коммуникация стала постепенно поступать в квартиры. Но утром от жителей некоторых домов продолжили поступать жалобы на холод в квартирах.
Оказалось, что при запуске системы обнаружились мелкие неполадки в разных местах теплотрассы. Повреждения удалось восстановить только к полудню.