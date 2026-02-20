Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Износ контактной троллейбусной сети в Ростове приближается к 100%

Износ контактной троллейбусной сети в Ростове приближается к 100%
Износ контактной троллейбусной сети в Ростове приближается к 100%. Информацию предоставил замглавы дептранса Евгений Романцов.

В донской столице действуют семь троллейбусных маршрутов, однако на них недостаточное количество техники для города-миллионника. Власти объяснили, что трудности с троллейбусным движением возникли из-за изношенности троллейбусной контактной сети, и она достигает почти 100%.

Департамент транспорта подтвердил, что на некоторых участках дороги ситуация соответствует нормативам. Это участки контактной сети троллейбуса по улицам Большой Садовой и Таганрогской, Будённовскому проспекту.

В стратегии развития городского транспорта до 2030 года было предложено сократить троллейбусные маршруты, за исключением номеров 2, 17 и 22. Подвижной состав будет сосредоточен на этих маршрутах. При этом консервация остальных линий проводиться не будет.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика