Мусоровоз оставил без тепла сотни жителей Новошахтинска

Фото: Сергей Бондаренко

Жители микрорайона Радио в поселке Новошахтинска в ночь на 20 февраля остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, спровоцированной мусоровозом. Инцидент, произошедший вечером 19 февраля, оставил без тепла 38 многоквартирных домов.По словам главы города Сергея Бондаренко, ставшего источником информации в социальных сетях, происшествие случилось, когда большегрузный мусоровоз не смог пройти под трубой теплотрассы, повредив ее.На место аварии немедленно выехала ремонтная бригада. Специалисты работали всю ночь и утро, однако, несмотря на их усилия, к утру 20 февраля отопление удалось полностью восстановить лишь в 24 из 38 пострадавших домов.Жители микрорайона активно выражают свое недовольство в социальных сетях, обращаясь к городским властям. Сергей Бондаренко признал, что во время повторного запуска системы отопления были обнаружены мелкие неполадки на разных участках теплотрассы. Как пояснил глава города, подобные проблемы часто возникают при аварийных остановках и последующих запусках системы.На данный момент бригады специалистов продолжают работы по полному восстановлению теплоснабжения. Сроки, к которым отопление вернется во все дома, пока не уточняются.