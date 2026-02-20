В Ростове-на-Дону цены на экзотические фрукты ниже, чем на отечественные овощи

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону цены на экзотические фрукты оказались ниже, чем на отечественные овощи. 19 февраля местная жительница посетила один из городских магазинов и была шокирована стоимостью помидоров и огурцов.Килограмм бананов стоит 169 рублей, огурцов — 449 рублей, а помидоров — 229 рублей. Многие не понимают, почему при круглогодичном выращивании овощей в теплицах, в том числе в Ростовской области, цены на них такие высокие. В результате огурцы и помидоры стали менее доступными для большинства потребителей. Для многих людей выгоднее потратить такую же сумму на килограмм свиных рёбер.Бананы в основном поставляются из Эквадора. После этого товар проходит через несколько регионов, прежде чем попасть в Ростовскую область. При этом цена на бананы остаётся адекватной.