Водитель фуры из Ростова попал в жесткое ДТП на воронежской трассе

Фото: Госавтоинспекция Воронежской области

Серьезная авария с участием большегруза произошла вечером 19 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области. Как сообщили в региональном отделении ГИБДД, в условиях сильного снегопада столкнулись легковой автомобиль и грузовик.Инцидент начался с того, что 40-летний водитель «Фольксвагена Пассата», двигаясь по заснеженной трассе, не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он совершил наезд на барьерное ограждение. Сразу после этого в остановившуюся иномарку врезался грузовик «Ситрак» с полуприцепом. За рулем грузовика находился 37-летний житель Ростова-на-Дону.К счастью, водитель ростовского грузовика в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Однако медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам легкового автомобиля: 12-летнему юноше из Симферополя и 42-летней женщине из Тюменской области. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность в условиях непогоды, выбирать безопасную скорость и дистанцию.