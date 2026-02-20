В Ростовской области на три дня ограничат участок трассы М-4 из-за дорожных работ

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области на три дня ограничат участок трассы М-4 «Дон» из-за дорожных работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.Дорожные работы запланированы в период с 20 по 23 февраля. Они будут проводиться в южном направлении с 1 011-го по 1 013-й километры. Рабочие будут укладывать асфальт. Поочередно перекроют правую и левую полосы.На время проведения работ автовладельцам предлагается объездной путь. Они могут съехать на развязку Шахт на 1 000-м километре М-4, а затем проехать через Новочеркасск.На данный момент дорожные работы проводятся с 940-го по 965-й километры. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрута.