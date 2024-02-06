Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

В Волгодонске планируют благоустроить пешеходный бульвар вдоль сквера «Дружба» - от школы № 11 до школы № 13. Объект стал победителем 2023 года в номинации «Малые города с численностью населения от 100 тысяч до 200 тысяч человек включительно» Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по инициативе президента РФ.Площадь объекта составляет 1,67 гектара. Примерная стоимость бульвара - более 170 млн рублей.На объекте появятся места отдыха для детей, молодежи и взрослого населения. На пешеходной зоне появится новая система видеонаблюдения, также установят фактурные лавочки и урны. Министр ЖКХ по Ростовской области Сергей Сизиков рассказал, как будет выглядеть пешеходный бульвар. Для активных горожан на объекте появятся велодорожки. Кроме того, построят фонтан и разместят тематические зоны отдыха для детей разных возрастов.– Объект города Волгодонска победил во всероссийском конкурсе благодаря поддержке горожан, которые активно голосовали за проект. Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Только при совместной работе людей и представителей власти ежегодно в Ростовской области появляется более 100 благоустроенных общественных территорий и каждая из них по-своему уникальна, - рассказал Сергей Сизиков.Также в 2024 году в Ростовской области должны обустроить более 130 общественных территорий.