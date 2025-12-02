Жительница Ростовской области хотела отдать пулеметный колпак ВОВ как емкость для воды

Фото: ПО Память

В Каменском районе местная жительница использовала исторический пулеметный колпак времен Великой Отечественной войны в качестве емкости для воды, даже не подозревая об этом. Подробности этого случая рассказала заместитель командира поискового отряда "Память" Оксана Демченко.Женщина увидела объявление о том, что отдают бесплатно ёмкость для воды. Оксана сразу же заинтересовалась этим предложением. Она поняла, что перед ней не просто бетонная структура, а нечто большее. После она связала с автором объявления.Внешне обычная бетонная конструкция на самом деле оказалась пулеметным колпаком, который ранее был частью оборонительных сооружений. Характерная форма, толщина защитного слоя и некоторые особенности указывали на то, что это укрепленная огневая точка, использовавшаяся в военных целях. До этого владельцы участка не задумывались о происхождении этого объекта, считая его просто емкостью для хозяйственных нужд.Таким образом, фрагмент военной истории оставался незамеченным на протяжении многих лет прямо во дворе жилого дома. Уникальную находку передали участникам поискового отряда. Совместными усилиями удалось бережно поднять тяжелое железобетонное сооружение и сохранить его в целости.Пулеметный колпак будет представлен в экспозиции.