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В Ростове будут судить водителя КамАЗа, насмерть сбившего женщину

В Ростове будут судить водителя КамАЗа, насмерть сбившего женщину

В Ростове-на-Дону будут судить водителя КамАЗа, насмерть сбившего пожилую женщину. Происшествие случилось 14 января 2022 года.

Раннее Rostov.ru писал, что 36-летний мужчина находился за рулем грузовика и ехал по проспекту 40-летия Победы. В районе дома № 88А он не заметил пенсионерку, которая переходила дорогу по «зебре», и сбил ее. В результате 69-летняя женщина скончалась на месте ДТП от множественных травм.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, выяснилось, что водитель КамАЗа находился в состоянии наркотического опьянения и ранее был лишен водительских прав. На него завели уголовное дело сразу по двум статьям: «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Нарушение правил дорожного движения». Теперь дело рассмотрят в суде.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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