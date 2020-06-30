В водоёмах Ростовской области до конца лета запретили вылов некоторых видов рыб
Фото: Sites.reformal.ru
В Ростовской области вылов некоторых видов рыб будет запрещён до конца лета. Об этом 2 июля сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии.
Так, в некоторых водоёмах под запрет попали судак, берша и чехонь. Промысел запрещён в реке Дон от плотины Цимлянского гидроузла до устья, в Таганрогском заливе, а также в Азовском море, пишет DonDay.ru со ссылкой на «АзНИИРХ». Ограничение будет действовать до конца лета.
Кроме того, по-прежнему запрещена ловля азово-черноморской шемаи. В апреле 2020 года эта рыба была исключена из Красной книги России, но запрет пока не снят. За последние несколько лет специалисты выпустили в водоёмы Дона более 10 миллионов мальков шемаи. В связи с этим статус черноморско-азовской шемаи изменился. В прошлом году она перешла из категории «сокращающихся в численности видов» в категорию «восстанавливаемые и восстанавливающиеся», а в этом году и вовсе выбыла из Красной книги РФ.
Кроме того, для рыбаков установили норму добычи определённых видов рыбы. Согласно новым правилам рыболовства, окуня, краснопёрку, пескаря, ерша, уклейку, верховку и золотого карася можно выловить не более пяти килограммов в сутки. Суточная норма вылова карася серебряного составила 10 килограммов. Отмечается, если рыбалка длится несколько дней, разрешается вывезти не более двухдневной нормы добычи.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов.