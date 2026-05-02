С мая 2026 пенсионерам удвоят выплаты, а правила по фиктивной прописке изменятся

С мая в Ростовской области вступают в силу новые законы. Во - первых, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в апреле, получат фиксированную выплату к страховой пенсии в размере суммы обычной пенсии. Удвоится выплата автоматически, без всяких заявлений. В 2026 году это примерно 19 169 рублей.В сфере ЖКХ свои изменения. Формальная регистрация по месту жительства больше не дает безусловного права оставаться в квартире, если человек там фактически не живет и не платит за коммунальные услуги. Собственникам теперь будет проще снять с учета фиктивных жильцов — помогут акты управляющей компании или показания соседей. Ужесточились правила касательно передачи показаний счетчиков. Дольше трех месяцев подряд не передавать — означает получить начисления по нормативу с повышающими коэффициентами.Также расширяется обязательная маркировка товаров через систему «Честный знак». Под новые правила попадают часть радиоэлектроники, стройматериалы в индивидуальной упаковке, некоторые виды кондитероских и хлебобулочных изделий.Последнее изменение —прекращается общий мораторий на неустойки и штрафы для застройщиков. Если компания срывает сроки сдачи квартиры или допускает недостатки, граждане снова могут взыскивать компенсации в полном объеме.