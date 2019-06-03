На Дону могут разрешить ловлю краснокнижной шемаи



Ловлю краснокнижной шемаи могут разрешить на Дону. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на совещании по вопросу восстановления искусственного воспроизводства водных биоресурсов Ростовской области 5 июня.



По его словам, эта и другие виды рыб увеличили свою популяцию, и нужно дать людям законно ловить рыбу, в том числе шемаю.



Ихтиологи отмечают, что за последние годы популяции некоторых исчезающих видов рыб увеличились. В случае, если рыбу выведут из списка запрещенных к улову, у рыбаков будет уникальная возможность позабавить себя шемайкой.



- Мы знаем, что шемая - рыба из Красной книги, - говорит рыбак со стажем Владимир. - Когда ездили с семьей на рыбалку, вернулись почти ни с чем. Нам постоянно попадалась шемайка.



К слову, за последние несколько лет специалисты выпустили в водоемы Дона более 10 миллионов мальков шемаи. В связи с этим было принято решение внести изменения в перечень видов рыб, внесенных в Красную книгу Ростовской области: статус черноморско-азовской шемаи изменился, она перешла из категории «сокращающихся в численности видов» в категорию «восстанавливаемые и восстанавливающиеся».