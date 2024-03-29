В Улан-Удэ похоронили бойца СВО, служившего под Новочеркасском

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В городе Улан-Удэ похоронили 27-летнего бойца, служившего в Ростовской области. Церемония прощания с Валерием Ткачевым состоялась 26 марта.Молодого человека предали земле на кладбище «Южное». Проводить Валерия в последний путь пришли его родные, друзья и просто неравнодушные люди.Валерий Ткачев подписал контракт на участие в СВО в 2022 году. Парня отправили в Ростовскую область. Его закрепили за воинской частью 24314, которая базируется в поселке Персиановском под Новочеркасском.В декабре 2023 года боец перестал выходить на связь с близкими. Спустя несколько месяцев они получили трагическую новость — Валерий погиб.