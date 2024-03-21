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В ходе СВО погиб боец из Улан-Удэ, служивший в Ростовской области

В ходе СВО погиб боец из Улан-Удэ, служивший в Ростовской области
В ходе спецоперации погиб 27-летний парень, служивший в Ростовской области. Жизнь Валерия Ткачева оборвалась 26 января 2024 года. Об этом пишет издание DonDay.

Парень проживал в городе Улан-Удэ. В 2022-м он подписал контракт на участие в СВО. Валерия отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью 24314. Она находится в поселке Персиановском Октябрьского сельского района.

В начале декабря 2023 года Ткачев последний раз вышел на связь с родственниками. Близкие надеялись, что он все же объявится, но этого не случилось. Позже им пришла трагическая новость — Валерий получил смертельное ранение в бою.

Боец при жизни был награжден государственной наградой — орденом Мужества. Когда и где состоится церемония прощания с Валерием, пока не известно.
Фото: DonDay.ru
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