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В ходе спецоперации пропал боец из Улан-Удэ, служивший в Ростовской области

В ходе спецоперации пропал боец из Улан-Удэ, служивший в Ростовской области
В зоне проведения спецоперации пропал 26-летний парень, который служил в Ростовской области. Уже больше двух месяцев о местонахождении Валерия Ткачева (позывной «Ткач») ничего не известно.

Парень — уроженец города Улан-Удэ Республики Бурятия. После начала частичной мобилизации в 2022 году Валерий решил пойти на СВО и заключил контракт. Молодого человека отправили в Ростовскую область. Боец попал в воинскую часть 24314. Она базируется в поселке Персиановском под Новочеркасском.

- Последний раз Валера звонил 5 декабря 2023 года. Тогда он был в городе Донецке, - сообщила сестра пропавшего — Анна. - По нашим сведениям, он выполнял задание под Авдеевкой. Возможно, был тяжело ранен.

Девушка рассказала, что из характерных примет у Валерия — две татуировки. На груди изображен скорпион, а на плече — самурай.

Если вам что-то известно о местонахождении бойца, то сообщите его сестре.
Фото из личного архива близких Валерия Ткачева
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