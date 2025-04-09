В трех районах Ростовской области ввели карантин из-за оспы плодовых культур

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Ростовское управление Россельхознадзора предупредило жителей региона о вероятности заражения фруктовых деревьев вирусом шарки (оспы). В связи с выявлением очагов шарки, или оспы, в Неклиновском, Зерноградском и Семикаракорском районах, введены карантинные фитосанитарные ограничения.В этих районах Ростовской области введен запрет на перемещение посадочного материала без наличия необходимого разрешения. Особое внимание уделяется своевременной обработке насаждений специализированными препаратами.Шарка – это опасная вирусная инфекция косточковых культур, таких как слива, абрикос, персик и алыча, поражающая листву и плоды. Распространителями вируса выступают различные виды тли.Наиболее ярко симптомы проявляются весной: спустя несколько недель после цветения на молодых листьях появляются кольцеобразные образования до 2 см в поперечнике, а также линии, дуги и пятна разнообразных очертаний.При значительных масштабах поражения эффективные методы борьбы с шарка практически не разработаны. Специфического лечения от этого вирусного заболевания не существует. При своевременном обнаружении признаков болезни на саженцах рекомендуется их выкорчевывание и уничтожение за пределами участка во избежание дальнейшего распространения инфекции.