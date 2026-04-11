В мае усиленный пропускной контроль введут на вокзалах и ТЦ в Ростовской области

В мае усиленный пропускной контроль введут на вокзалах и ТЦ в Ростовской области
В Ростовской области в мае введут усиленный пропускной режим на вокзалах и в ТЦ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Буквально через несколько недель ростовчане отметят майские праздники. В этот период ожидаются выходные, массовые мероприятия, поэтому региональные власти усилят охранный режим.

На вокзалах, мостах и узловых транспортных развязках на период праздников здесь будет усилен контроль, организовано дополнительное патрулирование и проверки.

Аналогичные меры коснутся и торговых центров, и мест массового скопления людей.

Владельцам объектов рекомендовано усилить пропускной режим, проверить системы видеонаблюдения и досмотра. Органам местного самоуправления поручено провести разъяснительную работу с жителями о действующих ограничениях.
Фото: соцести
Еще по теме:

