В мае усиленный пропускной контроль введут на вокзалах и ТЦ в Ростовской области

В Ростовской области в мае введут усиленный пропускной режим на вокзалах и в ТЦ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Буквально через несколько недель ростовчане отметят майские праздники. В этот период ожидаются выходные, массовые мероприятия, поэтому региональные власти усилят охранный режим.На вокзалах, мостах и узловых транспортных развязках на период праздников здесь будет усилен контроль, организовано дополнительное патрулирование и проверки.Аналогичные меры коснутся и торговых центров, и мест массового скопления людей.Владельцам объектов рекомендовано усилить пропускной режим, проверить системы видеонаблюдения и досмотра. Органам местного самоуправления поручено провести разъяснительную работу с жителями о действующих ограничениях.