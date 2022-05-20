ВОЗ зафиксировала 131 подтвержденный случай оспы обезьян

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Почти за месяц (с 7 по 23 мая) оспой обезьян заразился 131 человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения во время специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Большинство подтвержденных случаев – в Испании – 40. На втором месте расположилась Португалия, где оспу обезьян выявили у 37 человек. В Великобритании нашли 20 зараженных. Еще 106 случаев расследуются, причем 51 из них – в Испании.В России по состоянию на 23 мая не зарегистрировано ни одного случая заражения, а вероятность завоза практически нулевая. Однако в стране постоянно обновляют базу реагентов, чтобы вовремя отследить заражение.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Во многих случаях она переносится легко, но у некоторых пациентов появляются осложнения. Первыми симптомами заболевания являются лихорадка, головные и мышечные боли, озноб и истощение. Также может появиться сыпь на лице, а после – на других частях тела.