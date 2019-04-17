В Таганроге обрушился коллектор: введен режим ЧС



В Таганроге произошло обрушение коллектора. Происшествие случилось 18 апреля в переулке 14-м Артиллерийском, об этом рассказал на своей странице в социальной сети глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.



Чиновник рассказал, что в связи со случившимся, в городе будет введен режим ЧС до полного окончания всех работ по устранению обрушения. Кроме того, на участке в зоне ЧП будет ограничено движение транспорта.



С 19 апреля по 19 мая нельзя будет проехать от переулка Пионерского до переулка 7-го Артиллерийского. Кроме того, общественный транспорт, проходящий в районе переулка 14-го Артиллерийского на время ремонта также поменяет свою схему.