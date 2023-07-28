Из-за взрыва в центре Таганрога перекрыли движение транспорта

Фото: Яндекс.карты/соцсети Василия Голубева.

В центре Таганрога из-за взрыва ограничили движение по нескольким улицам. Проезд перекрыли по Александровской и Антона Глушко, а также по переулку Лермонтовскому, где и случилось ЧП.Правоохранители огородили проезжую часть сигнальной лентой. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей, которые направляются к месту взрыва. Объехать место происшествия можно по улицам Фрунзе и Чехова. Вокруг Лермонтовского, 22 образуются пробки.Ракета влетела в жилой дом около 16 часов 28 июля. Ранения осколками получили 15 человек, из них девяти понадобилась госпитализация.