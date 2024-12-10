В Ростовской области ищут без вести пропавшую 86-летнюю женщину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области без вести пропала 86-летняя женщина. О том, где находится Лидия Паукова неизвестно с 9 декабря.Пенсионерка проживает в поселке Матвеев Курган В тот день Лидия ушла из дома и не вернулась. Когда она перестала выходить на связь, ее близкие забили тревогу. Родные написали заявление в полицию, к поискам подключились волонтеры.Рост пенсионерки — 150 сантиметров. Она худощавого телосложения. У Лидии серо-седые волосы и голубые глаза.В последний раз, когда её видели, она была одета в чёрные штаны и чёрные галоши. На голове у неё был либо серый платок, либо бордовая шапка. В руках она держала чёрную трость.Если вы знаете, где может быть пенсионерка, то сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.