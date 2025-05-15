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В Таганроге посетители живого уголка ужаснулись внешним видом животных

В Таганроге посетители живого уголка ужаснулись внешним видом животных
В Таганроге Ростовской области посетители обеспокоены внешним видом животных в живом уголке. Своими впечатлениями и кадрами поделились местные жители в социальных сетях.

В центральном парке в живом уголке можно увидеть медведей, грациозного верблюда, очаровательных декоративных кроликов, пушистых шиншилл, белоснежных птиц, величавого аиста, домашних уток и яркого попугая. Этот мини-зоопарк ежедневно привлекает десятки посетителей.

К сожалению, репутация у него не самая лучшая. Ещё в 2024 году местные активисты активно выступали против его существования, организуя сбор подписей за его закрытие. Причиной тому были опасения, что животные содержатся в ненадлежащих условиях. Несмотря на протесты, живой уголок продолжает свою работу.

В этом году состояние животных лучше не стало. У некоторых обитателей центрального парка торчат кости и отсутствует шерсть.

- Большинство животных сидят по одному без заботы и внимания и медленно погибают, - отметил посетитель.

Люди просят, чтобы на проблему обратила внимание местная администрация.
Фото: соцсети
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