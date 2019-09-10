Таганрожцы требуют спасти животных из местного живого уголка



Жители Таганрога умоляют городские власти спасти животных из местного небольшого зоопарка. Активисты разместили соответствующую информацию в Сети. Инициатива адресована администрации Таганрога.



По словам таганрожцев, звери в живом уголке, расположенном в парке Горького, находятся в адских условиях. Несчастные существа живут в грязи и еле могут развернуться в своих тесных клетках.



- Разве эти звери заслуживают находиться в таком состоянии и в таких ужасных условиях? – пишет автор петиции. – В их глазах читается фраза: «Спасите нас». Мы же сами платим деньги за то, что животные страдают.



Неравнодушные жители требуют отправить зверей в заповедник или же зоопарк с лучшими условиями содержания.