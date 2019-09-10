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Таганрожцы требуют спасти животных из местного живого уголка

Таганрожцы требуют спасти животных из местного живого уголка
Жители Таганрога умоляют городские власти спасти животных из местного небольшого зоопарка. Активисты разместили соответствующую информацию в Сети. Инициатива адресована администрации Таганрога.

По словам таганрожцев, звери в живом уголке, расположенном в парке Горького, находятся в адских условиях. Несчастные существа живут в грязи и еле могут развернуться в своих тесных клетках.

- Разве эти звери заслуживают находиться в таком состоянии и в таких ужасных условиях? – пишет автор петиции. – В их глазах читается фраза: «Спасите нас». Мы же сами платим деньги за то, что животные страдают.

Неравнодушные жители требуют отправить зверей в заповедник или же зоопарк с лучшими условиями содержания.

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