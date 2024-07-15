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В Таганроге подозреваемого в убийстве соседа оставили в СИЗО до августа

В Таганроге подозреваемого в убийстве соседа оставили в СИЗО до августа
В Ростовской области подозреваемый в убийстве собутыльника останется под стражей еще на месяц. Жителю Таганрога Вадиму Р. продлили меру пресечения до 11 августа.

Трагедия случилась 11 мая, когда к Вадиму в гости зашел сосед. Знакомые решили отпраздновать День Победы, который был на днях. Они выпивали и общались, пока в какой-то момент не поссорились. Разгоряченный алкоголем хозяин квартиры набросился на гостя с кулаками. Он избивал 66-летнего мужчину, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Испугавшись последствий, горожанин расчленил тело и собирался спрятать его. Однако мужчину задержали. В отношении 61-летнего Вадима Р. возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и отправили в СИЗО на время расследования.
Фото: Rostov.ru.
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