В Таганроге подозреваемого в убийстве соседа оставили в СИЗО до августа
В Ростовской области подозреваемый в убийстве собутыльника останется под стражей еще на месяц. Жителю Таганрога Вадиму Р. продлили меру пресечения до 11 августа.
Трагедия случилась 11 мая, когда к Вадиму в гости зашел сосед. Знакомые решили отпраздновать День Победы, который был на днях. Они выпивали и общались, пока в какой-то момент не поссорились. Разгоряченный алкоголем хозяин квартиры набросился на гостя с кулаками. Он избивал 66-летнего мужчину, пока тот не перестал подавать признаки жизни.
Испугавшись последствий, горожанин расчленил тело и собирался спрятать его. Однако мужчину задержали. В отношении 61-летнего Вадима Р. возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и отправили в СИЗО на время расследования.