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В Шахтах 24-летний молодой человек избил до смерти своего знакомого

В Шахтах 24-летний молодой человек избил до смерти своего знакомого
В Шахтах 24-летний молодой человек избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Инцидент произошел 8 апреля вечером в поселке Новосветловском. Во время распития алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта молодой человек нанес своему 42-летнему оппоненту несколько ударов по голове, что привело к его смерти.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
Фото: СУ СК по РО
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