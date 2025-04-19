Фото: СУ СК по РО

В Шахтах 24-летний молодой человек избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Инцидент произошел 8 апреля вечером в поселке Новосветловском. Во время распития алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта молодой человек нанес своему 42-летнему оппоненту несколько ударов по голове, что привело к его смерти.Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.