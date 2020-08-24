На Дону задержали мужчину, который до смерти избил родную мать

Дончанин подозревается в избиении родной матери до смерти. Инцидент произошел 11 августа в городе Шахты.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, между 37-летним мужчиной и его 59-летней матерью завязалась ссора. В гневе подозреваемый набросился на женщину и избил ее.С черепно-мозговой травмой, переломами и кровоподтеками ее госпитализировали в травматологическое отделение МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина в Шахтах. Однако женщина умерла спустя некоторое время, 23 августа.- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - добавили в ведомстве. - Сейчас он задержан.Дончанину грозит до 15 лет лишения свободы.