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На Дону задержали мужчину, который до смерти избил родную мать

На Дону задержали мужчину, который до смерти избил родную мать
Дончанин подозревается в избиении родной матери до смерти. Инцидент произошел 11 августа в городе Шахты.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, между 37-летним мужчиной и его 59-летней матерью завязалась ссора. В гневе подозреваемый набросился на женщину и избил ее.

С черепно-мозговой травмой, переломами и кровоподтеками ее госпитализировали в травматологическое отделение МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина в Шахтах. Однако женщина умерла спустя некоторое время, 23 августа.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - добавили в ведомстве. - Сейчас он задержан.

Дончанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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