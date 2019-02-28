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В Таганроге на углубление подходного канала к порту выделят почти 38,5 млн рублей

В Таганроге на углубление подходного канала к порту выделят почти 38,5 млн рублей
В Таганроге на углубление подходного канала к морскому порту потратят 38 472 000 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно контракту подрядчик должен углубить водный подход к Таганрогскому порту. Кроме этого, исполнительная компания укрепит береговые зоны и очистит морское дно. Стоит отметить, что протяженность участков, на которых будет проводиться работа, составляет 18 километров.

Приступить к выполнению заказа необходимо с 1 апреля, а закончить его - не позднее 31 июля 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 11 марта. Победитель будет объявлен 26 марта.

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