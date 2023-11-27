Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге из-за ураганного ветра закрыли несколько школ

В Таганроге из-за ураганного ветра закрыли несколько школ
В Таганроге из-за сильного урагана закрыли несколько школ. Об этом информацию сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

Накануне в Таганроге начался сильный ветер. Порывы воздушных масс достигли 30 метров в секунду. Из-за непогоды и аварийных ситуаций в городе школы №№ 3, 5, 8, 26, лицей № 28 перевели на дистанционное обучение.

В других учреждениях родители сами примут решение, отпускать ли ребенка на занятия. Медсправка за 27 ноября не требуется.
Фото для иллюстрации: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.