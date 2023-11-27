В Таганроге из-за ураганного ветра закрыли несколько школ

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В Таганроге из-за сильного урагана закрыли несколько школ. Об этом информацию сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.Накануне в Таганроге начался сильный ветер. Порывы воздушных масс достигли 30 метров в секунду. Из-за непогоды и аварийных ситуаций в городе школы №№ 3, 5, 8, 26, лицей № 28 перевели на дистанционное обучение.В других учреждениях родители сами примут решение, отпускать ли ребенка на занятия. Медсправка за 27 ноября не требуется.