Из-за аварии на водоводе в Новочеркасске закрыли шесть детских садов

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В Новочеркасске были закрыты шесть детских садов, а в семи школах объявили сокращенный рабочий день из-за крупной аварии на водоводе. Информацию об этом сообщили в администрации города.Промышленный район города был отрезан от коммуникации вечером 23 ноября. Дома и социальные объекты остались без воды примерно с 22:00. Хуже всего то, что у людей не было отопления ночью.Проблему не смогли устранить к утру 24 ноября. По этой причине закрыли детские садики №№ 17, 19, 22, 49, 56, 65. Санитарный день провели еще в трех - №№ 15, 37, 59, из-за чего дети их не посетили.На сокращенный режим дня перевели семь школ: №№ 15, 20, 22, 24, 25, 31, 32. На дистанционное обучение перешли некоторые классы 9-й и 22-й школ, а также все ученики 11-й школы.К концу дня ремонт обещают завершить.