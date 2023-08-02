В Таганроге усилили противовоздушную оборону после ракетной атаки

Фото: DonDay.ru.

После ракетной атаки со стороны Украины в Таганроге усилили противовоздушную оборону. Информацию сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.- По итогам консультаций с представителями Минобороны России, после детального анализа ситуации военными приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства города Таганрога, - подчеркнул Андрей Фатеев.Также сити-менеджер приморского города отметил, что по факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Напомним, ракета упала 28 июля в переулке Лермонтовском. Ударная волна разрушила несколько зданий, у местных жителей вылетели окна. На улицах были разбросаны десятки обломков из-за взорвавшегося снаряда. В результате ЧП пострадали 22 мирных жителя.