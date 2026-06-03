Ростовчанам напомнили про обязательные вещи в машине, без которых можно получить штраф

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Что должно быть в машине у ростовчан. Юрист из Ростовской области Анна Павлова назвал обязательные вещи и «маст-хэвы» для безопасности.Каждая поездка за рулем для ростовчан может стать неудобной или даже опасной, если автомобиль не укомплектован всем необходимым для непредвиденных ситуаций. Портал DonDay совместно с юристом из Ростовской области Анной Павловой составили подробный чек-лист, который поможет водителям не только избежать штрафов, но и справиться с любыми нештатными ситуациями на дороге.Согласно Правилам дорожного движения, законодательно закреплен перечень обязательных предметов, которые должны находиться в автомобиле: это огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет (хотя штрафа за его отсутствие нет, его наличие настоятельно рекомендуется) и аптечка первой помощи.Огнетушитель для легковых автомобилей должен быть исправным, объемом не менее 2 литров, соответствовать государственному стандарту и иметь действующий срок годности. Важно хранить его в легкодоступном месте.Знак аварийной остановки также должен быть исправным и соответствовать ГОСТ; в населенных пунктах его необходимо выставить не менее чем за 15 метров до автомобиля, а вне населенных пунктов – за 30 метров. Светоотражающий жилет особенно важен при вынужденной остановке вне населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости – его рекомендуется хранить под рукой, а не в багажнике.Хотя штраф за отсутствие аптечки юридически не предусмотрен, её наличие может спасти жизнь, особенно учитывая, что современная автомобильная аптечка содержит только перевязочные средства, а личные медикаменты следует выбирать с осторожностью, избегая тех, что снижают внимание и реакцию, как подчеркнула юрист Анна Павлова.Что касается документов, то при себе обязательно нужно иметь водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Несмотря на возможность предъявления их в виде QR-кода через государственное приложение, юрист отмечает, что в случае технических сбоев или разряженной батареи телефона, бумажная версия документов остается формально обязательной, и без нее водитель будет считаться нарушителем.Страховка ОСАГО также проверяется инспектором по номеру машины или VIN, поэтому бумажная версия не является строго обязательной, если полис есть в базе.Помимо юридического минимума, существуют предметы технической «аптечки» которые могут спасти от неприятных последствий поломки. К ним относятся: исправное запасное колесо или «докатка», домкрат и баллонный ключ, а также насадка для «секреток». Не менее важны: буксировочный трос (рекомендуется синтетический, с запасом прочности), пусковые провода («крокодилы») для запуска двигателя, и компрессор или ножной насос, чтобы оперативно подкачать спущенное колесо и избежать его повреждения.Эти «дополнительные» предметы, по словам юриста, могут решить проблему поломки за полчаса и избавить от необходимости ночевки в чистом поле.