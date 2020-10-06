В Таганроге без вести пропал 51-летний мужчина

В Таганроге 51-летний мужчина пропал без вести. Вадима Черепанова не было дома уже два дня. Он ушел 6 октября и не вернулся. С тех пор о нем ничего не известно. Как только родные заподозрили что-то неладное, они сразу же написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисковый отряд.Среди примет родственники выделяют высокий рост (180 сантиметров), худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы с проседью, карие глаза. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, бордовую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки.Если вы обладаете информацией о местонахождении Вадима Черепанова, позвоните по номеру телефона: 8-800-700-54-52.