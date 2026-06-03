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Вода идет в квартиры: в Ростове на Ленина затопило двор

Вода идет в квартиры: в Ростове на Ленина затопило двор
В Ростове на Ленина затопило двор жилого дома. Утро 3 июня началось для жильцов дома № 111/1 с настоящего сюрприза — и, увы, совсем не приятного. Коммунальщики приехали прочистить гидранты, а в итоге устроили настоящий водный апокалипсис: вода хлынула к дому и за считанные часы затопила весь двор и подъезд!

«Воды уже по щиколотку! — возмущается одна из жительниц в интервью Donday. — Как тут пройти к подъезду?!»

Люди буквально прокладывают себе путь через лужи, используя подручные средства, чтобы не промочить ноги. Но все усилия пока тщетны — воды слишком много.

А потоки тем временем несутся дальше: вниз по склону, к соседним домам и даже к детскому саду. Жильцы в ужасе: если ситуация не изменится, вода скоро доберётся и до квартир.
Фото: Дондей
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