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Бывший судебный пристав Новочеркасска пыталась обжаловать приговор

Бывший судебный пристав Новочеркасска пыталась обжаловать приговор
Бывший судебный пристав пыталась обжаловать приговор Новочеркасского городского суда. 24 июня Ростовский областной суд оставил решение предыдущей инстанции неизменным - Ольга Орехова проведет 4 года в колонии общего режима.

Как сообщал Rostov.ru, в 2015 году, будучи при исполнении своих обязанностей, госслужащая незаконным образом вынесла постановление о снятии ареста на недвижимое имущество одного из жителей Новочеркасска. В это время мужчина успел переоформить все на других лиц. Взыскать с него сумму в размере более 6,4 миллиона рублей стало невозможным, и суд понес финансовые потери.

Ольга подала апелляцию в Ростовский областной суд, чтобы изменить наказание. Однако решение осталось неизменным.

- Ей назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года, - прокомментировали в пресс-службе судов Ростовской области.

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