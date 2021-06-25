Бывший судебный пристав Новочеркасска пыталась обжаловать приговор
Бывший судебный пристав пыталась обжаловать приговор Новочеркасского городского суда. 24 июня Ростовский областной суд оставил решение предыдущей инстанции неизменным - Ольга Орехова проведет 4 года в колонии общего режима.
Как сообщал Rostov.ru, в 2015 году, будучи при исполнении своих обязанностей, госслужащая незаконным образом вынесла постановление о снятии ареста на недвижимое имущество одного из жителей Новочеркасска. В это время мужчина успел переоформить все на других лиц. Взыскать с него сумму в размере более 6,4 миллиона рублей стало невозможным, и суд понес финансовые потери.
Ольга подала апелляцию в Ростовский областной суд, чтобы изменить наказание. Однако решение осталось неизменным.
- Ей назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года, - прокомментировали в пресс-службе судов Ростовской области.