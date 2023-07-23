В Каменском районе мужчина получил шесть лет «строгача» за убийство дочери

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили 65-летнего мужчину, который зарезал собственную дочь. Трагедия произошла 5 сентября 2022 года в Каменском районеВ тот день в поселке Глубоком Сергей Штоколов выпивал с семьей алкоголь. Во время разговоров между ним и 32-летней дочкой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина перестал себя контролировать. Он схватил нож и дважды воткнул лезвие в спину женщине. От полученных ранений она скончалась на месте.В ходе допроса свою вину в совершении преступления он признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.