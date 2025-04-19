Евгений Латаш назначен врио главы транспортной полиции СКФО

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Назначен врио начальника транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа Евгений Латаш. Об этом сообщает Donday.Евгений Латаш родился в Ставрополе, ему 53 года.В 1992 году начал службу в ОВД Кущевского района Краснодарского края. Прошел путь от милиционера-конвоира до замначальника полиции по охране общественного порядка. Руководящие позиции занимает с 2000 года.Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» всех трех степеней.Имеет высшее образование: окончил Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» в 2002 году.Женат, у него двое детей.Ранее эту должность занимал Сергей Басов, который покинул пост в марте 2025 года. По неподтвержденным данным, у него могли быть личные счета с деньгами, предназначенными для премий сотрудникам правоохранительных органов.