На СВО пропал бывший депутат Городской думы Новочеркасска Дмитрий Ларионов

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В ходе СВО пропал бывший депутат Городской думы Новочеркасска от партии «Единая Россия» Дмитрий Ларионов. Он не выходит на связь со своей женой Ириной уже больше месяца. Об этом сообщает портал DonDay.Дмитрий, находясь в СИЗО № 3 города Новочеркасска, в начале августа заключил контракт с Министерством обороны РФ. После этого он отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).По словам Ирины, Дмитрий был распределён в воинскую часть № 40321. Последний раз они разговаривали 11 августа. На следующий день после этого разговора Ирине позвонили из воинской части и сообщили, что Дмитрий просил передать: у него всё хорошо. Однако 4 сентября Ирине снова позвонили и сообщили, что ее муж пропал без вести. Якобы во время наступления малыми группами под Бе­ло­го­ров­кой Дмитрий участвовал в боевой операции в составе группы из восьми человек, и вся группа пропала без вести.Дмитрий Ларионов был депутатом Городской думы города Новочеркасска от 19-го избирательного округа в пятом и шестом созывах. В шестом созыве он занимал должность заместителя председателя комиссии по вопросам жизнедеятельности города, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, связи и предпринимательства. Он активно участвовал в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства.В 2020 году Дмитрий Ларионов не был избран в седьмой созыв и решил заняться общественной деятельностью. Однако в 2023 году его задержали по подозрению в мошенничестве.Во время ожидания суда в СИЗО № 3 Новочеркасска Дмитрий Ларионов решил отправиться на специальную военную операцию (СВО). Он был направлен в воинскую часть № 40321, во 2-й мотострелковый батальон, где ему был присвоен жетон АВ 780607.Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Ларионова, просим вас сообщить об этом в военкомат или ближайшее отделение полиции.