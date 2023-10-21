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Без вести пропал Дмитрий Сафошин из Таганрога

Без вести пропал Дмитрий Сафошин из Таганрога
В Таганроге без вести пропал 33-летний Дмитрий Сафошин. О местонахождении мужчины нет информации с 18 октября. Обеспокоенные родственники забили тревогу и объявили его в розыск. К поиску подключили волонтеров. Дмитрий может находиться в любом городе области.

На вид Дмитрию – около 30 лет, его рост - 175 сантиметров, он худой, волосы русые, глаза голубые. Дмитрий был одет в синюю куртку, черный спортивный костюм и обут в серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, где находится таганрожец, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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