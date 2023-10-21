Без вести пропал Дмитрий Сафошин из Таганрога

Фото: Лиза Алерт.

В Таганроге без вести пропал 33-летний Дмитрий Сафошин. О местонахождении мужчины нет информации с 18 октября. Обеспокоенные родственники забили тревогу и объявили его в розыск. К поиску подключили волонтеров. Дмитрий может находиться в любом городе области.На вид Дмитрию – около 30 лет, его рост - 175 сантиметров, он худой, волосы русые, глаза голубые. Дмитрий был одет в синюю куртку, черный спортивный костюм и обут в серые кроссовки.Если вам что-либо известно о том, где находится таганрожец, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.