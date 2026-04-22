Угольная шахта «Октябрьская-Южная» не смогла оспорить внеплановую консервацию
Угольная шахта «Октябрьская-Южная» не смогла оспорить в суде внеплановую консервацию. Информацию об этом разместили в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.
ООО «Шахта "Октябрьская-Южная"» – горнодобывающее предприятие I класса опасности. Шахта неоднократно попадала в поле зрения надзорных органов. Из-за множества нарушений ее деятельность приостанавливают каждые три месяца.
В этот раз основанием для судебного разбирательства стало предписание Ростехнадзора, связанное с внеплановой консервацией. Проверка показала, что с января 2025 года на предприятии не ведутся работы по добыче угля и прокладке горных выработок.
По действующему законодательству такая длительная приостановка деятельности (свыше шести месяцев), даже по экономическим причинам, требует обязательной разработки технического проекта консервации или ликвидации объекта.
Но соответствующий проект разработан так и не был. Представители ООО «Шахта "Октябрьская-Южная"» пытались доказать в суде, что решение о приостановке работ не принималось руководством предприятия. Тем не менее суд отклонил эти доводы.
Суд признал предписание Ростехнадзора законным, исполнимым и понятным. Устранить все нарушения предприятие должно до 12 мая.