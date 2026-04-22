Угольная шахта «Октябрьская-Южная» не смогла оспорить внеплановую консервацию

Угольная шахта «Октябрьская-Южная» не смогла оспорить в суде внеплановую консервацию. Информацию об этом разместили в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.ООО «Шахта "Октябрьская-Южная"» – горнодобывающее предприятие I класса опасности. Шахта неоднократно попадала в поле зрения надзорных органов. Из-за множества нарушений ее деятельность приостанавливают каждые три месяца.В этот раз основанием для судебного разбирательства стало предписание Ростехнадзора, связанное с внеплановой консервацией. Проверка показала, что с января 2025 года на предприятии не ведутся работы по добыче угля и прокладке горных выработок.По действующему законодательству такая длительная приостановка деятельности (свыше шести месяцев), даже по экономическим причинам, требует обязательной разработки технического проекта консервации или ликвидации объекта.Но соответствующий проект разработан так и не был. Представители ООО «Шахта "Октябрьская-Южная"» пытались доказать в суде, что решение о приостановке работ не принималось руководством предприятия. Тем не менее суд отклонил эти доводы.Суд признал предписание Ростехнадзора законным, исполнимым и понятным. Устранить все нарушения предприятие должно до 12 мая.