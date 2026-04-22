Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что команде будет сложно в конце чемпионата

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал итог матча с ЦСКА. Команды сыграли вничью в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» (1:1).

Единственным голом в составе «желто-синих» отметился Роналдо. Армейцы ответили забитым мячом Тамерлана Мусаева.

- Сегодня мы добыли золотое очко, оно нам очень поможет, - сказал Альба.

«Ростов» продолжает находиться на десятом месте турнирной таблицы. Команда борется за позицию в середине чемпионата. В текущем сезоне «желто-синие» проведут 4 матча.

- Все матчи будут тяжелыми, мы готовимся, будет непросто со всеми оставшимися соперниками, - подытожил испанец.
Фото: ФК Ростов.
