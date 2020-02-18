В Федеральную службу по надзору в сфере природопользования направили проект экокомплекса в станице Кировской



Состоялось шестое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам строительства возле станицы Кировской экокомплекса по переработке производственных отходов. В станице Кагальницкой встретились члены инициативной и рабочей групп, включая министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина, прокурора Кагальницкого района Александра Коростылёва и главу района Игоря Грибова.



В начале встречи стороны обсудили решения, принятые на предыдущем заседании. Затем инициативной группе, которую представляли Александр Оганьян и Николай Голубов, передали письменный доклад директора по развитию компании «Донэкопром» Дмитрия Афонина.



В последний раз встреча проходила четыре месяца назад. За это время сторона, выступающая против строительства полигона, сформулировали требование провести областной референдум, написала два заявления в прокуратуру и потребовала от губернатора Ростовской области вычеркнуть из состава рабочей группы главу Кагальницкого района Игоря Грибова. По поводу исключения Грибова Михаил Фишкин отметил, что с его уходом ничего не изменится.



Также за указанный период проект строительства экокомплекса был направлен в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Планируется, что специалисты проведут государственную экспертизу. Документ передали в ведомство в декабре 2019 года. Директор по развитию «Донэкопрома» Дмитрий Афонин уверил, что результаты проверки будут готовы в марте 2020-го. Как оказалось, инициативная группа не знала о том, что проект направили на экспертизу. Они потребовали входящий номер направленных в службу бумаг.



Следующий вопрос, на который обратили внимание активисты, это альтернативная дорога, по которой отходы должны будут вывозиться на полигон. В проекте строительства комплекса её нет. Представители рабочей группы заявили, что дорогу спроектируют отдельно, так как без неё документы о строительстве полигона вообще не пройдут экспертизу.



Игорь Грибов сделал вывод, что, раз инициативная группа говорит о дороге, значит, она согласна со строительством комплекса.



- Мы действительно согласны. Но предлагаем возвести не полигон, а мусороперерабатывающий завод, - сообщил Николай Голубов.



О том, что такое предприятие может нанести окружающей среде не меньший вред, чем полигон, активисты решили не говорить. Они даже пообещали, что найдут инвесторов для своего проекта.



Сейчас сторонам остаётся только ждать результатов экологической экспертизы. Без них обращения в прокуратуру, референдумы и изменения в проекте не будут иметь смысла.