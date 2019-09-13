В сотнях домов Ростова до следующих выходных не будет света



В донской столице с 16 по 20 сентября тысячи горожан снова останутся без света. Отключения коснутся жителей центра города, микрорайонов Западного и Каменка, рассказали в компании «Донэнерго».



В понедельник, 16 сентября, электроэнергии с 9.00 до 16.00 не будет на проспектах Ворошиловском и Соколова. А с 9.00 до 17.00 свет отключат на улицах 8-я Линия, 10-я Линия, Майской, Советской, Малиновского, Еременко, Кузнечной, Судостроительной, Черепахина, Республиканской, Депутатской, Галактической, Вселенной, 2-й Пятилетки, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Вавилова, Иловайской, Пришкольной, 1-й Краснодонской, Тибетской, Шостаковича и Мусоргского. Также без света останутся жители переулков Доломановского, 1-го Спутникового, Дунайского, Арайского, Кленового, 1-го Кольского, 2-го Кольского, Рубинового, Камчатского, Крамского, Поленова, Левитана и Хачатуряна, а также садовые товарищества «Победа», «Югтехмонтаж», «Гамма труд», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Агропром», «Колос», «Ростсельмашевец», «Космос» и «Афганец». В этот же день с 11.00 до 13.00 света не будет на улице Волкова и на проспекте Космонавтов.



Во вторник, 17 сентября, с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улицах Красноармейской, Тюхряева, 28-я Линия, Рябышева, Еременко, Калинина, Мадояна, Рабочей, 2-й Кольцевой, 3-й Кольцевой, Евдокимова, Гриба, Ванина, Ривкина, А. Русова, 2-й Усадебной и 3-й Усадебной, а также на проспекте Буденновском. С 9.00 до 16.00 света не будет на проспектах Ворошиловском, Соколова, 40-летия Победы и на улице М. Горького. С 10.00 до 13.00 без света останется переулок Островского, улицы Станиславского, Тургеневская и Обороны. В этот же день с 10.00 до 12.00 отключения ждут переулки Ясный, Звездный, Дивный, Лунный, а также улицы Обсерваторную и Венеры.



В среду, 18 сентября, с 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат на улицах М. Горького, Красноармейкой, Еременко, Кузнечной, Урицкого, а также в переулке Островского и на проспекте 40-летия Победы. С 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Лесопарковой и Белореченской и в переулках Белозерском и Ботанический Спуск. С 9.00 до 16.00 без электричества снова останутся жители улицы М. Горького и проспекта Соколова.



В четверг, 19 сентября, с 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Краснодарской, Кулагина, Международной, Плеханова, Ревкомовской, Свердловской, Белореченской, Достоевского, Кима, Песчаной, Писательской, Лесопарковой, а также в переулках Белозерском, Ботанический Спуск, Гродненском, Кумском, Майкопском, Силикатном и на проспекте Стачки. С 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат на улицах 1-й Киргизской, 2-й Киргизской, Казахской, Белорусской и в переулках Уральском, Ухтомском, Хибинском. В этот же день с 9.00 до 16.00 отключения снова ждут улицу М. Горького и проспект Соколова.



В пятницу, 20 сентября, с 9.00 до 17.00 света не будет в садах «Космос», «Россельмашевец» и «Агропром».